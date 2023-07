santo do dia

São Tiago Maior

São Tiago Maior foi um dos doze discípulos mais próximos de Jesus e desempenhou um papel significativo no início do cristianismo. Sua vida e legado são celebrados tanto pelos cristãos católicos quanto pelos cristãos ortodoxos, sendo venerado como um santo importante. De acordo com os Evangelhos, Tiago e seu irmão João eram pescadores na região do Mar da Galileia quando Jesus os convocou para segui-lo. Contudo, foi após a ascensão de Jesus aos céus que São Tiago desempenhou um papel crucial na propagação do cristianismo. Ele é associado ao trabalho missionário na Espanha.