Arma do crime seria do Bope

O ex-policial militar Ronnie Lessa teria utilizado uma arma extraviada do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) para matar Marielle Franco e Anderson Gomes, segundo a delação premiada do ex-PM Élcio de Queiroz à Polícia Federal e ao Ministério Publico do Rio de Janeiro. Queiroz e Lessa estão presos desde de 2019 por envolvimento na morte da vereadora e de seu motorista em 2018.

De acordo com a delação, a arma, uma submetralhadora MP5, era oriunda de um extravio ocorrido muitos anos antes do crime. Na ocasião, a arma foi retirada da unidade do Bope durante um incêndio que atingiu o local. Ela teria ficado com uma pessoa que a reformou e vendeu para Ronnie um ano antes do crime.

Ainda segundo o relato de Élcio, a submetralhadora teria um inestimado valor sentimental para Ronnie, pois seria uma arma com a qual ele trabalhou durante seu período de serviço no batalhão.