Tentaram matar Marielle em 2017

Na mesma delação, Élcio de Queiroz revelou que a vereadora sofreu uma tentativa frustrada de assassinato no fim de 2017. Segundo o documento, Ronnie Lessa, responsável pelos disparos, estava planejando o crime desde o segundo semestre de 2017. Durante a virada para o ano de 2018, a qual passaram juntos, Lessa teria falado para o amigo que tentou matar Marielle semanas antes, mas o plano foi frustrado.

Na ocasião, a ex-vereadora estava em um táxi no Estácio, região central do Rio, quando Lessa e o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, que dirigia o veículo, se aproximaram, mas não conseguiram realizar o assassinato. Suel teria alegado problemas mecânicos no carro em que estavam no momento da aproximação.

Élcio ainda esclareceu que, além de Maxwell e Ronnie, também estava no veículo nesse dia o policial militar Edmilson Oliveira da Silva, o Macalé, que foi assassinado no mês de novembro de 2021.