Placa do carro usado no crime foi cortada e descartada

A placa do veículo, modelo Cobalt, usado na execução da vereadora Marielle Franco e do Anderson Gomes, foi cortada em pedaços pequenos e jogada na linha do trem da Estação Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. O detalhe foi revelado pelo ex-PM, Élcio de Queiroz, em sua delação premiada feita à PF e ao MPRJ.

Segundo o documento, Élcio revelou que, um tempo depois do crime, ele, Ronnie Lessa e Suel estavam preocupados com a identificação do veículo e por isso foram até a garagem de sua casa para trocar a placa e fazer uma varredura no carro.

Com a ajuda de Suel, Élcio confessou ter retirado as placas frontal e traseira do carro, além de limpar o veículo e retirar as cápsulas de munição que restaram do crime. Após a limpeza, Suel teria pegado as placas e cortado em pedaços pequenos com uma tesoura de chapa. Eles foram colocados em um saco plástico e despejados ao longo dos trilhos de trem.