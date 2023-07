Ministro diz que há mais envolvidos

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou ontem em coletiva de imprensa ter a certeza de que há outros envolvidos na execução de Marielle Franco e Anderson Gomes, além dos executores Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, e do ex-bombeiro Suel. Novas ações da Polícia Federal devem acontecer para revelar o real mandante e a motivação do crime.

"Sem dúvida, há a participação de outras pessoas. Isso é indiscutível. Os fatos até agora revelados e provas colhidas indicam isto, uma forte vinculação desses homicídios com a atuação das milícias e do crime organizado do Rio de Janeiro. Até onde vai isso? As novas etapas vão revelar", completou o ministro da Justiça, reforçando que "não existe crime perfeito".

A ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle Franco, Anielle Franco, afirmou ontem que confia na investigação da Polícia Federal e voltou a indagar sobre o mandante das mortes. "Reafirmo minha confiança na condução da investigação pela PF e repito a pergunta que faço há 5 anos: quem mandou matar Marielle e por quê?".