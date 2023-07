Hora do 'Bolinha' entrar na linha

Policiais do 41º BPM (Irajá) prenderam, no fim de semana, Adelino Joaquim Soares de Souza, conhecido como "Bolinha", capturado na Rua Coronel Moreira César, na saída do Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio. Ele é apontado como um dos chefes do tráfico da comunidade Vila Elmira, em Barra Mansa, e estava foragido da Justiça. Além dele, outros quatro suspeitos foram detidos durante a ação.

Segundo a Polícia Militar, após a captura de Adelino, os militares prosseguiram com a operação na região. Na manhã de ontem, mais dois homens foram presos em diferentes localidades: um na área conhecida como Alto da Brasil e o outro na Manhama. Com eles, foram apreendidos um rádio transmissor, duas granadas e munição.