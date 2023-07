Venho, por meio dessa mensagem, em nome de todos os moradores da Rua Capitão Teixeira, em Realengo, pedir um reparo urgente no vazamento que está ocorrendo, em frente ao Brizolão. Realmente está vazando muita água. Também notei que esse tipo de reclamação está aparecendo com frequência no jornal. É um absurdo que tenhamos que lidar com isso.