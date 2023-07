Moradores de Rocha Miranda pedem que seja feito reparos nas lâmpadas do Parque Madureira. Está tudo escuro por lá, o que é muito perigoso até para a segurança de quem passa por ali. Estamos nas férias de julho e o parque é mais frequentado, ainda mais por famílias com crianças. A manutenção do parque definitivamente precisa de mais atenção. Quem ajuda?