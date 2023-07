Em São Gonçalo, na Avenida José Mendonça de Campos 407, há uma árvore na parte externa do prédio. Soubemos que a prefeitura corta, e solicitamos a poda. Mas a prefeitura quer retirar a árvore alegando que está com cupim, sendo que ela já foi examinada e está tudo certo. Foram feitos vários pedidos com protocolos na prefeitura e até agora nada. Todos gostam da sombra e do vento que árvore traz.