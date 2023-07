Gustavo Rocha assume como novo diretor-presidente da SuperVia

"Gustavo Rocha é um executivo com sólida experiência no setor de mobilidade urbana que, certamente, trará importante contribuição para a SuperVia. Economista, formado pela PUC-RJ, tem mestrado em Economia na FGV-RJ e MBA na Darden School of Business - Universidade da Virgínia (EUA)", disse a SuperVia, em nota.



Antes de assumir a companhia, o executivo foi conselheiro e CEO da Invepar por mais de dez anos.

Indecisão sobre serviço dos trens no Rio



A mudança ocorre no mesmo período em que o secretário estadual de Transportes, Washington Reis, declarou que vai A mudança ocorre no mesmo período em que o secretário estadual de Transportes, Washington Reis, declarou que vai buscar novos parceiros para assumir a gestão da malha ferroviária de forma rápida . Na ocasião, o secretário também afirmou que a concessionária não comprou os investimentos realizados durante o contrato de concessão.

A SuperVia conseguiu, entretanto, uma liminar na Justiça para impedir qualquer alteração que suspenda o contrato de concessão do serviço. A juíza Maria Cristina de Brito Lima marcou para o próximo dia 26 a realização de uma audiência pública, com todos os envolvidos, para discutir a questão.

A Secretaria Estadual de Transportes informou, em nota, que ainda não foi notificada e reforçou que notificou formalmente o descumprimento contratual à concessionária, diante da falta de comprovação dos investimentos.