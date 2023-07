Acidentes aumentaram em 51% no primeiro semestre de 2023 na Linha Amarela

Rio - No primeiro semestre deste ano, houve um aumento de 51% no número de acidentes registrados na Linha Amarela, em comparação com o mesmo período no ano passado. Segundo a Lamsa, concessionária responsável pela pista, entre os meses de janeiro e junho foram 321 acidentes contra 212 no mesmo período de 2022.



Também aumentaram as ocorrências envolvendo motos. Até junho de 2023, 80% dos acidentes fatais na via envolveram este tipo de veículo. Apenas neste ano, já foram registradas 178 ocorrências com motocicletas, sendo 116 com vítimas e seis causadas por corte de linha de pipa.



No primeiro semestre deste ano, foram realizados 14.660 atendimentos mecânicos 860 a médicos ao longo da via expressa, onde passam, em média, 120 mil motoristas por dia.



O gerente de operações da Lamsa, José Carlos Viana, destacou a preocupação da empresa em diminuir estes números.

“A Lamsa está aproveitando o período de férias, quando o número de pipas nas ruas é maior, para distribuir e instalar antenas anti-linhas. Estamos prontos para atender nossos usuários em caso de emergência, porém é fundamental para a segurança de todos termos motoristas cada vez mais conscientes e utilizando equipamentos que os protegem e ajudam a salvar vidas", comentou.



Nesta terça-feira (25), é celebrado o Dia do Motorista. A concessionária em parceria Operação Lei Seca, estará distribuindo panfletos educativos, das 13h às 16h, no sentido Fundão, na altura de Pilares.



Na quinta-feira (27), o Dia do Motociclista será celebrado com a distribuição e instalação de 500 antenas anti-linha de pipa, das 10h às 13h, no recuo antes da entrada do Túnel da Covanca, na pista sentido Fundão.