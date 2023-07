Prédio onde morou Renato Russo vira Patrimônio Cultural Carioca

Rio - O prédio em que o cantor e compositor Renato Russo viveu, na Rua Nascimento Silva, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, recebeu a placa de Patrimônio Cultural Carioca, nesta terça-feira (25). O artista morou no local entre os anos de 1990 e 1996 e seu primeiro álbum solo, entitulado "Stonewall Celebration", teve como capa sua foto na fachada do imóvel.

Na placa azul do Circuito da Música, consta o registro do período em que Renato Manfredini Junior, nome de batismo de Renato Russo, morou no prédio, além de o descrever como "grande compositor e letrista". A inscrição ainda destaca que no endereço cantor compôs, pelo menos, cinco álbuns, sendo eles os trabalhos solo "Stonewall Celebration" e "Equilíbro Distante" e "V", "O Descobrimento do Brasil" e "A Tempestade" com a banda de que era vocalista, Legião Urbana.

A professora Giseli Xavier, de 45 anos, é fã do cantor desde a adolescência, naquela época o pai não a teria deixado ir em um show do artista, que morreu em 1996, e desde então, começou a pesquisar e conhecer mais sobre Renato e a banda. Durante a tarde, ela estava próxima do local e aproveitou para conhecer o prédio.

Giseli Xavier, fã do Renato Russo e Legião Urbana Cléber Mendes/Agência O Dia



"Fiquei sabendo que justamente hoje o prédio foi tombado como patrimônio cultural. Realmente foi uma grande surpresa! Acho importante para as próximas gerações conhecerem um pouco mais sobre o artista e seus hábitos, pois muitas canções foram compostas sobre o cotidiano dele e de amigos", comentou a fã.

O trabalho de identificação de um patrimônio cultural da cidade é realizado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que garante a identificação de bens e locais ligados à cultura e à identidade do município. Por meio da fixação de uma placa informativa, a Prefeitura seleciona locais de destaque para cada tema. Em cada uma delas, os visitantes podem saber um pouco mais sobre o local e sua importância para a história carioca e para o tema em questão.

"O IRPH tem como atribuição proteger, conservar e valorizar o patrimônio cultural da Cidade. O projeto Circuitos do Patrimônio Cultural Carioca tem como objetivo divulgar e informar sobre o rico acervo de bens culturais e as personalidades da cidade do Rio de Janeiro. A placa alusiva ao Renato Russo está no Circuito da Música e visa homenagear importantes compositores da música popular brasileira", explicou a presidente do IRPH, Laura Di Blasi.

O evento de instalação da placa foi promovido pela Subprefeitura da Zona Sul, pelo IRPH e pela Secretaria Municipal de Educação e também contou com as participações do filho do artista, Giuliano Manfredini, além do subprefeito Flávio Valle e do secretário Renan Ferreirinha, que acredita que a homenagem é uma oportunidade para manter a história de Renato Russo viva na memória dos estudantes.

"A gente quer que os nossos alunos visitem o lugar onde Renato Russo morou, se interessem por sua história e conheçam o legado imenso que ele deixou para a música brasileira. Cinco dos seus discos foram idealizados neste endereço. Uma contribuição cultural enorme saiu daqui e a gente quer que nossas crianças conheçam essa história. A escola que acreditamos vai além dos muros, percorre a cidade e a sociedade".



"O Renato Russo faz parte da história e do imaginário carioca. O Rio e o bairro de Ipanema foram escolhidos pelo artista como moradia e lá ele compôs pelo menos cinco álbuns, entre eles o seu primeiro disco solo, The Stonewall Celebration Concert, cuja capa é uma foto do artista na porta de seu prédio. Esta homenagem é mais do que merecida e necessária para eternizar a parceria do Renato Russo com a Cidade Maravilhosa", disse o subprefeito.



A homenagem ainda teve a apresentação de Alice Rachel, de 14 anos, que cantou na frente do prédio a música "Será", eternizada pelo Legião Urbana na voz de Renato Russo, e por Bia Borges, 17, que tocou violão. "As letras do Renato são bem profundas e muito legais. Estou começando a conhecer e gostar das músicas dele", declarou Alice, que aluna da Escola Municipal Alexandre Farah, em Ricardo de Albuquerque, Zona Norte, e semifinalista do programa The Voice Kids da 'TV Globo' deste ano.