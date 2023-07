Resende libera entrada da torcida para jogo contra o Maricá pela A2

Na luta por uma vaga no G4 da Série A2, a segunda divisão do Campeonato Carioca, a diretoria do Resende decidiu liberar a entrada do Estádio do Trabalhador para o confronto desta quarta-feira (26). O Gigante do Vale enfrenta o Maricá às 14h45 pela partida adiada da 4ª rodada do Estadual.



Serão disponibilizados 900 ingressos. O custo será pago pelo clube. "Uma vitória nos mantêm vivos na briga por uma vaga. Então, entendendo que este é um jogo decisivo, decidimos liberar a entrada para contar com o apoio total da nossa torcida. É um momento de unirmos forças em busca da classificação", afirmou o CEO do time, Eduardo Gomes.



O Resende está na 10ª colocação do Estadual, com dez pontos ganhos e dois jogos a menos. A outra partida atrasada do Alvinegro será diante do Friburguese, no sábado (29), às 14h45, no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo.



Sampaio Corrêa, com 17 pontos, lidera o G4. Gonçalense e Americano, respectivamente, ambos com 18 pontos, e Olaria, com 19 pontos, completam a zona de classificação. Todos já disputaram dez partidas e têm apenas mais uma rodada pela frente.