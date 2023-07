Delação aponta suspeito de intermediar execução de Marielle com Ronnie Lessa

Élcio acrescenta que Maxwell e Macalé tinham conhecimento de que Marielle seria o alvo de Ronnie Lessa e que a estavam monitorando a vítima desde, pelo menos, os últimos meses de 2017.



No histórico de chamadas da linha usada por Lessa no início de 2018 constam nove registros de chamadas para Macalé em seis datas diferentes, todas antes do crime. Segundo o relatório da PF, os dois eram próximos: "O número pode não parecer expressivo fora de contexto, porém são unísonos os relatos de que Lessa raramente falava ao telefone. Outro fato, portanto, que constitui prova da relação entre Lessa e Macalé no período em que, segundo Élcio Queiroz, engendravam a execução da vereadora Marielle Franco", diz trecho do relatório da Polícia Federal. Rio - Em delação premiada , o ex-policial militar Élcio de Queiroz citou mais um homem que teria participado do plano de execução da vereadora Marielle Franco. Trata-se de Edmilson Oliveira da Silva, o 'Edimilson Macalé', que por sua vez foi executado em 2021. No interrogatório, Élcio afirma que o homem participou da vigilância de Marielle e que partiu dele o contato com Ronnie Lessa encomendando o assassinato.Élcio acrescenta que Maxwell e Macalé tinham conhecimento de que Marielle seria o alvo de Ronnie Lessa e que a estavam monitorando a vítima desde, pelo menos, os últimos meses de 2017.O trio já havia tentado realizar a execução enquanto a vereadora estava em um táxi na Tijuca . Na ocasião, Macalé cumpria a função de fazer a 'contenção'. Ele ficava no banco de trás do carro armado com uma AK47. Maxwell conduzia o carro e Ronnie realizaria a execução. Mas na ocasião, segundo Ronnie teria contado a Élcio, o motorista desistiu da ação, alegando problemas no carro."Edmilson Macalé esteve presente em todas; inclusive foi através do Edmilson que trouxe... vamos dizer, esse trabalho pra eles. Essa missão pra eles foi através do Macalé, que chegou até o Ronnie", afirmou no depoimento à PF.Nesse sentido, Macalé pode ser um personagem intermediário entre o mandante do crime e o executor, Ronnie Lessa.Segundo o MP, Maxwell, preso na operação de segunda-feira (24) teria ajustado com o executor e com "Macalé", prestado auxílio moral e material em atos preparatórios e também, se desfazendo de provas do crime.A investigação do novo suspeito, no entanto, ficou prejudicada pelo lapso de cinco anos, desde o crime, ocorrido em 14 de marçio de 2018. As companhias telefônicas, por exemplo, não precisam mais registrar os dados do cliente passado o período.No histórico de chamadas da linha usada por Lessa no início de 2018 constam nove registros de chamadas para Macalé em seis datas diferentes, todas antes do crime. Segundo o relatório da PF, os dois eram próximos: "O número pode não parecer expressivo fora de contexto, porém são unísonos os relatos de que Lessa raramente falava ao telefone. Outro fato, portanto, que constitui prova da relação entre Lessa e Macalé no período em que, segundo Élcio Queiroz, engendravam a execução da vereadora Marielle Franco", diz trecho do relatório da Polícia Federal.

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prenderam, na segunda-feira, o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, no âmbito das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. O ex-militar, preso na sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, já havia sido condenado por atrapalhar as investigações, mas cumpria a pena em regime aberto.

A Operação Élpis é a primeira fase da investigação conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Além da prisão de Suel, os agentes também cumpriram seis mandados de busca e apreensão na cidade do Rio e na Região Metropolitana. Na casa do ex-bombeiro, foram apreendidos armas, celulares e outros bens.



Na decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Capital, que determinou a prisão de Suel, é citada sua ligação com Ronnie Lessa, um dos presos sob acusação de participação na morte de Marielle. O ex-bombeiro teria ajudado a monitorar os passos da vereadora e participado, um dia após o crime, da troca de placas do Cobalt, carro usado no assassinato, e se desfeito das cápsulas e munições utilizadas na execução, assim como providenciado o desmanche do veículo.

A operação foi realizada após delação premiada de Élcio de Queiroz, outro preso por envolvimento na morte de Marielle, que revelou a participação de Suel nos planos de Lessa para assassinar a vereadora. Segundo o delator, Maxwell participou da manutenção e guarda do carro, da vigilância da vereadora e, após o crime, auxilia os executores a trocar as placas do veículo, a contatar a pessoa responsável a se desfazer do carro. Ele também auxiliava na defesa dos acusados, fora outras questões, como o auxílio a se desfazer das armas.



Isso demonstra que, em liberdade, ele continuaria a se desfazer de provas. Foi o que constou no pedido acolhido pelo Judiciário", informou o promotor de Justiça Eduardo Martins ao detalhar os motivos do pedido de prisão.

No dia 10 de junho de 2020, Suel foi preso, acusado de obstruir as investigações sobre a execução de Marielle e Anderson. Na época, a promotora do MPRJ Simone Sibilio, que respondia pela investigação do caso no órgão, afirmou que o ex-bombeiro era o proprietário do carro usado para ocultar um arsenal de Lessa.

Em coletiva de imprensa concedida na segunda-feira, o ministro da Justiça Flávio Dino revelou que a delação de Élcio foi feita há cerca de vinte dias. Ele afirmou que nas próximas semanas haveria outras operações em decorrência das provas colhidas na segunda-feira durante a operação da PF com o MPRJ. Ele ressaltou que não existe crime perfeito e que as provas indicam que há outras pessoas envolvidas no crime.