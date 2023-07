Foragido de Goiás que chefiava facção criminosa é preso na Rocinha

Rio - Policiais do Grupamento Tático de Polícia de Proximidade (GTPP) prenderam, na manhã desta terça-feira (25), Kesley Junio Pinheiro Chapadense, de 31 anos, na comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio. Ele é suspeito de ser um dos chefes do Comando Vermelho e é condenado a mais de 20 anos de prisão na Justiça de Goiás. Durante a ação, entorpecentes foram apreendidos.

De acordo com o comando da unidade, os agentes realizavam patrulhamento na região, em conjunto com equipes da 11ª DP (Rocinha) e da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), quando observaram um homem em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Durante a ação, o suspeito quebrou seu celular de forma proposital e tentou fugir. Os policiais conseguiram localizar o homem e detê-lo. Com ele, 23 ampolas de pó branco e uma unidade de erva seca foram localizadas.

A operação fez parte de um esforço da Polícia de identificar e localizar criminosos de outros estados escondidos na Rocinha. Segundo investigações, Kesley é suspeito de ser um dos chefes do Comando Vermelho. Ele atuava em Goiás, coordenando o tráfico e roubos de veículos no estado, mas estava há seis meses na comunidade.



Kesley estava foragido da Justiça de Goiânia há um ano, onde foi condenado a 20 anos de prisão, por tráfico de drogas, roubo majorado, porte de arma de fogo e associação criminosa.



O suspeito foi conduzido até a sede da Draco, enquanto os entorpecentes apreendidos foram encaminhados para a perícia.