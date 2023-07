Marido com ovos mexidos

Uma mulher de 27 anos, cuja identidade não foi divulgada pela Polícia Civil, foi presa na madrugada de domingo por suspeita de cortar o testículo de seu marido, de 40 anos, e ferir a cabeça dele. O crime aconteceu poucas horas antes na cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás.

O ato de violência foi praticado ainda na noite de sábado. O casal teve uma discussão depois que a mulher viu mensagens da ex-esposa dele, enviadas para o seu telefone celular. Os dois tiveram uma grande briga e, no fim, a mulher segurou os testículos do homem e fez um corte com uma faca, deixando-os expostos.

Depois disso, ela finalizou a agressão arremessando um copo na cabeça do marido, provocando um corte. Na sequência, a agressora fugiu correndo para a casa de uma amiga, mas acabou sendo encontrada pela Polícia Militar de Goiás.

O marido se dirigiu ao Hospital Municipal de Santo Antônio do Descoberto (HMSad), mas de lá ele foi transferido para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), no Distrito Federal. Segundo médicos, os cortes sofridos por ele podem afetar definitivamente a sua fertilidade. A esposa foi autuada por lesão corporal grave. A Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Descoberto está investigando o caso.