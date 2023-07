Guardou o carro do crime

A delação de Queiroz ainda mostrou que Suel teria monitorado Marielle em diversas oportunidades em 2017, inclusive guardando o carro que seria usado no crime em março de 2018. Queiroz afirmou ainda que o ex-bombeiro encontrou com ele e Lessa em um bar, na Barra da Tijuca, após o assassinato e disse que sabia que ambos tinham cometido o crime devido às circunstâncias do fato.

Maxwell, que já foi preso em outra oportunidade por atrapalhar as investigações sobre o caso, nega as alegações de Queiroz. Segundo destacado por sua advogada, ele informou que não tem participação na morte da vereadora.

O ex-bombeiro foi preso segunda-feira, no Recreio dos Bandeirantes, em sua mansão de três andares em um condomínio de luxo. Na quinta-feira, o juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal, decretou sua prisão preventiva e decidiu transferi-lo para um presídio federal de segurança máxima.