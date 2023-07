Polícia Militar realiza operações na Zona Norte do Rio e moradores relatam tiroteios na região

Rio - Policiais militares realizam, nesta quarta-feira (26), operações em comunidades da Zona Norte da cidade. Na Penha, os agentes precisaram remover barricadas colocadas por bandidos da região, com auxílio de máquinas retroescavadeiras.



No Morro da Fé, no Complexo da Penha, as ações estão sendo feitas por agentes da equipes da Comissão de Promoção de Praças (CPP) e do 16° BPM (Olaria), que conta com apoio de veículos blindados. Durante patrulhamento, os policiais prenderam um suspeito, chamado de "Gordinho ", numa região conhecida como "boca do crack". Com ele, foi apreendido um rádio transmissor. Após uma busca no local, foi encontrado uma quantidade de drogas, que ainda será contabilizada. A ocorrência foi encaminhada à 25ª DP (Engenho Novo). Segundo o Fogo Cruzado, moradores relataram tiros na região desde às 6h. Os policiais retiraram barreiras que haviam nas proximidades.



De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio-RJ, há relatos de tiros em Brás de Pina, na Guaporé e nos conjuntos do Quitungo, próximo a Penha, onde os agentes realizaram as operações. Nas redes sociais, pessoas também relataram ouvir tiros pela região. “Muitos tiros agora há pouco na Rua Cacequi, esquina com Rua Líbia, Oliveira Belo e Largo do Bicão. Pareceu perseguição policial, pois os tiros foram ouvidos em várias ruas”, disse o internauta.



Segundo informações divulgadas pela PM, policiais do 41°BPM (Irajá) estão desde as primeiras horas da manhã em ação nas regiões nas regiões do Morro do Trem, Jangada e Ipase, em Vila Kosmos, na Zona Norte, onde, na Rua Soldado Bernardino da Silva, os oficiais novamente tiveram que remover barricadas que impediam a passagem pela via. O 3° BPM (Méier) atua na região do Juramentinho, em Tomás Coelho, e até o momento não há prisões ou apreensões.



Além disso, o 1° e 2° Comando de Policiamento de Área (CPA) e o Centro de Operações Especiais (COE) realizam uma operação conjunta em comunidades da Zona Norte da cidade, regiões interligadas por uma área de mata.