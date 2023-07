Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira (25), após arrancar e quebrar a câmera de um ônibus do BRT, na Estação Merck, na Taquara, Zona Oeste da cidade.



O motorista do veículo acionou os agentes do Programa BRT Seguro após ver o momento em que o vândalo danificou a filmadora direcionada para a porta do articulado. Ele foi detido pela equipe e levado para a 32ª DP (Taquara), onde vai responder por dano ao patrimônio.



Em vídeo, é possível ver o exato momento em que o rapaz vandaliza o transporte durante a viagem.

Homem é preso após vandalizar ônibus do BRT



Crédito: Divulgação/Seop#ODia pic.twitter.com/URF7zK1oq5 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 26, 2023



Segundo o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, toda pessoa que vandalizar qualquer veículo do BRT será punida. "No BRT Seguro e por parte da Secretaria de Ordem Pública é tolerância zero com vândalo, com dano ao patrimônio público. Vamos continuar prendendo essas pessoas e fazendo com que elas respondam pelos seus atos que prejudicam a coletividade, especialmente aos passageiros do BRT", disse.



Desde o início do programa BRT Seguro, já foram realizadas 2.310 prisões por roubo, furto, vandalismo, desacato e importunação sexual e 10.618 multas por evasão foram aplicadas.