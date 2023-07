Cartões Carrefour e Atacadão aderem ao Desenrola

O Banco Carrefour, maior fintail do Brasil e braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, anuncia integração com o Desenrola, programa do governo federal brasileiro que provê a negociação de dívidas e recuperação de crédito. A iniciativa visa a beneficiar clientes detentores dos cartões Carrefour e Atacadão, que poderão renegociar seus débitos com condições especiais.Para essa primeira fase do programa, que compõe o grupo da Faixa 2, ou seja inadimplentes com a instituição financeira e com renda até R$ 20 mil, o Banco Carrefour está oferecendo condições especiais que podem atender aproximadamente um milhão de clientes que contarão com ofertas de desconto em suas dívidas que chegam a até 90%, podendo esta negociação ser realizada em até 30 meses para pagar e sem cobrança de juros neste parcelamento do saldo devedor.“Temos como principal objetivo facilitar o acesso ao crédito para as famílias brasileiras e, a integração com o programa Desenrola, é o primeiro passo para que possamos oferecer aos clientes Carrefour e Atacadão ainda mais oportunidades para uma alimentação de forma mais acessível”, explica Thomas Merodak, Superintendente de Produtos e Cobrança do Banco Carrefour.*As condições para fazer parte do programa de negociação de dívida do Grupo Carrefour Brasil estão disponíveis nos canais de atendimento do Carrefour Atacadão , além de centrais de atendimento nos telefones 0800 722 0363 e 0800-722-8472.