Por mais absurdo que isso pareça, é o que está acontecendo. Em Jardim Primavera, bairro de Duque de Caxias, mais especificamente na Rua Sá Carvalho, tem morador se achando dono da região. Simplesmente colocaram um muro no meio da rua, atrapalhando as outras pessoas que transitam de carro ou moto. Tiraram nosso direito de ir e vir. Estamos chamando as autoridades porque precisamos que tomem providências com urgência. Isso é um absurdo!