Gostaria de denunciar o estado em que as empresas telefônicas deixam os postes, principalmente na esquina da Rua Piracaia com Rua Araçoiaba, em Marechal Hermes. O excesso de fios emaranhados pesa nos postes. Parece um ninho. É uma situação decadente, além de perigosa. Aquilo pode cair com uma ventania e até começar a pegar fogo. Não é certo que deixem tudo assim.