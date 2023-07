Adolescente é apreendido por porte de kit para metralhadora e munições

Rio - Um adolescente foi apreendido, na noite desta quarta-feira (26), carregando um kit para metralhadora e munições de fuzil, na rodoviária do Rio, no Centro da cidade. A apreensão foi feita por policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur).



Segundo informações divulgadas pela PM, os agentes realizavam uma patrulha nas plataformas de embarque quando perceberam o nervosismo do passageiro com a presença dos oficiais.



Após buscas na bagagem do suspeito, foram encontrados um Kit Roni para metralhadora e 40 munições de fuzil. O acusado afirmou aos policiais que veio do Espírito Santo e teria encontrado o material na rua.



O menor foi conduzido para a 4ª DP (Praça da República).