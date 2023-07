Paty do Alferes lança projeto de incentivo à leitura

Ontem (26), a Academia de Letras Joaquim Osório Duque Estrada (ALJODE) e a Prefeitura de Paty do Alferes lançaram o projeto “O Livro no Ponto”, que consiste em disponibilizar nos pontos de ônibus do município, livros e revistas em quadrinhos, com o objetivo de entreter e estimular a leitura das pessoas que aguardam sua condução. O evento foi realizado na sede da Academia, que fica no coreto do Centro de Paty. Membros da sociedade civil, da Academia de Letras e visitantes prestigiaram a cerimônia de inauguração do projeto.



A iniciativa recebeu doações de livros da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro – SECEC/RJ.

“O projeto é uma ação objetiva, que tem como meta gerar o bem-estar daqueles que aguardam seu transporte, dando-lhes a chance da leitura, do conhecimento e aprendizado. Gratuitamente, as pessoas terão exemplares de boa qualidade, com títulos e autores consagrados à sua disposição.”, informa Edmilson Lyra, Presidente da ALJODE.



O Livro no Ponto envolve a colocação de caixas nos pontos de ônibus onde são disponibilizados os exemplares. Inicialmente, foram contemplados os dois pontos em frente ao Coreto Pedro Chaim. Posteriormente, a previsão é de levar a ideia às áreas mais carentes e afastadas do Centro.

A Secretária de Cultura, Dolores Lustosa comentou o sucesso da iniciativa: “A pessoa chega, pega o livro, lê o livro, leva o livro e viaja na aventura da leitura. É uma iniciativa muito especial de incentivo à leitura e também de cidadania, porque contamos com o apoio dos cidadãos para devolverem os livros e também doarem exemplares para o projeto. Neste primeiro dia já tivemos ótimos retornos, pessoas que pegaram os livros e também de gente que doou exemplares. Estamos muito contentes e animados para a expansão do projeto para outros bairros”.