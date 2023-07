Programa com serviços gratuitos vai beneficiar moradores do Complexo do Lins neste sábado

Rio - Uma grande ação social levará diversos serviços gratuitos, incluindo vacinação, a moradores do Complexo do Lins, na Zona Norte, neste sábado (29). A iniciativa, que faz parte do programa Favela com Dignidade, vai acontecer na praça da Rua Maria Luiza, na comunidade do Gambá.



Moradores da região poderão obter inscrição e atualização do CadÚnico e no Minha Casa Minha Vida, orientação para retirada de documentação civil, cadastro para banco de oportunidades de emprego, matrícula no projeto de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), vacinação contra covid-19 e influenza, além de serviços do Procon Carioca.



Também estarão disponíveis orientação para matrícula em creche e Ensino Fundamental I e II, Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência, cadastro para cursos de capacitação para pessoas com deficiência, informações de programa de controle do tabagismo e inscrição para esterilização de cães e gatos.



A Secretaria Municipal de Transportes também estará presente no local para orientar sobre emissão de cartão de estacionamento para idoso, cartão de identificação de veículo de pessoa com deficiência, recursos de multas de trânsito e esclarecimentos sobre o Jaé, novo sistema de bilhetagem eletrônica do município do Rio.



A região ganhará, ainda, intervenções como tapa-buraco, implantação de quebra-molas, reforço na iluminação, poda de árvores, sinalização e revitalização de praças e quadras.