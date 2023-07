Foragida é presa pela Polícia Federal na Rodoviária do Rio

Rio - Uma mulher de 60 anos foi presa, na madrugada desta quinta-feira (27), por policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários (Deleprev) no Terminal Gentileza, localizado na Rodoviária do Rio, na Região Central. Ela era considerada foragida desde abril deste ano por fazer parte da organização criminosa investigada na Operação Metamorfose A idosa fazia parte da quadrilha que liderava um esquema de fraudes contra o INSS, possibilitando a obtenção de diversos benefícios previdenciários em nome de pessoas fictícias ou falecidas. As investigações resultaram na prisão de 15 estelionatários, e estima-se que a organização criminosa já tenha causado um prejuízo de aproximadamente R$ 5,5 milhões aos cofres da Previdência Social.Contra ela, havia um mandado de prisão expedido pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que também teve seu nome incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. A mulher foi indiciada pelos crimes de estelionato previdenciário, uso de documento falso e organização criminosa. Somadas, as penas máximas ultrapassam 19 anos de reclusão.No momento da prisão, a idosa retornava de São Paulo. Com ela, foram apreendidos farta documentação fraudulenta, incluindo carteiras de identidade falsas, além de diversos cartões magnéticos emitidos em nomes de pessoas fictícias.A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário, onde vai aguardar a realização de audiência de custódia.