Avenida Brasil recebe nova agulha de acesso à Penha

Rio - Uma nova agulha foi implementada pela prefeitura, na pista central da Avenida Brasil, para acesso ao bairro da Penha, Zona Norte do Rio. O trecho foi aberto ao tráfego nesta quinta-feira (27).



A modificação liga a pista central, sentido Centro, à pista lateral, logo após a Passarela 17. Com isso, os motoristas poderão acessar a Avenida Lobo Júnior depois da entrada para a Rodovia Washington Luiz, reduzindo o tempo de deslocamento no trajeto.



O serviço, que foi realizado pela Secretaria Municipal de Conservação, em parceria com a CET-Rio, demorou cerca de um mês para ser executado. Também foi implantada sinalização para orientar os motoristas, indicando a nova possibilidade de acesso.