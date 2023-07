Sobrevivente da tragédia dos Andes morre aos 75 anos; relembre o ocorrido

O uruguaio José Luis "Coche" Inciarte, um dos 16 sobreviventes da tragédia dos Andes que comoveu o mundo há quase 50 anos, faleceu, nesta quinta-feira (27), em Montevidéu aos 75 anos.



"Perdemos um amigo", disse à AFP Roberto Canessa, um dos seus companheiros no acidente aéreo, ao confirmar a morte de Inciarte por um câncer que o acometia há dez anos.



Inciarte, nascido em 24 de abril de 1948 em Montevidéu, era um empresário agropecuário conhecido por sua bondade, generosidade e otimismo.



"Lembrarei cada momento que vivi com ele. Descansa em paz, amigo", disse, nesta quinta-feira, no Instagram, o cineasta espanhol J.A. Bayona, diretor de "Society of Snow", o filme da Netflix baseado no livro do uruguaio Pablo Vierci sobre a tragédia dos Andes, que terá sua estreia mundial em 9 de setembro no encerramento do festival de Veneza.



Bayona contou que Inciarte desenvolveu "um vínculo especial Simón Hempe", a ator argentino que o interpreta no longa: "Conversaram por horas, compartilharam dias juntos, confissões e emoções".



Vierci, que escreveu a contracapa do livro de Inciarte "Memoria de los Andes", publicado em 2017, o definiu como um "homem bom", que na montanha "sempre apontava para o que estava caindo". "Dava a impressão de que não tinha medo da morte", disse à AFP.

Milagre

A tragédia dos Andes foi um acidente aéreo ocorrido em 13 de outubro de 1972, em que um avião Fairchild F-27 da Força Aérea Uruguaia caiu na Cordilheira dos Andes, na fronteira entre Argentina e Chile. O avião transportava 45 pessoas, incluindo um time de rugby uruguaio e seus familiares e amigos. 29 pessoas morreram no acidente e 16 sobreviveram.



Os sobreviventes ficaram presos na neve por 72 dias, sem comida ou água suficientes. Eles sobreviveram comendo carne dos corpos dos mortos e bebendo neve derretida. Em 22 de dezembro de 1972, eles foram finalmente encontrados por um grupo de montanhistas chilenos.



A tragédia dos Andes foi um evento traumático, mas também uma história de sobrevivência e esperança. Os sobreviventes demonstraram uma incrível força de vontade e determinação, e sua história é um lembrete do poder da força humana. O fato histórico também inspirou uma série de filmes, livros e documentários, incluindo o filme Alive de 1993.

Com informações da AFP.