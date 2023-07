Meriti: maior escola pública já construída na cidade terá capacidade para receber 1.500 novos alunos

A Prefeitura de São João de Meriti inaugura, nesta sexta-feira (28), na Vila São João, a maior escola pública já construída na cidade: o Complexo Educacional da Vila São João. A escola tem capacidade pra receber 1.500 novos alunos do Ensino Fundamental I e II.



A unidade é a maior da rede municipal e será dirigida pela professora Sonia Regina Silva, servidora há 33 anos, com experiência em direção escolar desde 1996. No local funcionava uma escola particular que estava abandonada. O antigo prédio foi demolido e um novo foi reerguido com recursos próprios.



A infraestrutura do prédio, de quase três mil metros quadrados, inclui acessibilidade nos quatro andares, 14 salas de aula climatizadas, ginásio poliesportivo, vestiários, refeitório, cozinha e área administrativa.

Matrículas abertas





As matrículas estão abertas e as aulas vão começar logo após o recesso escolar, em 2 de agosto. Interessados podem fazer a inscrição no site matricula.educameriti.net

Segundo a pasta, 34 mil alunos compõem a rede pública que, antes da administração atual, possuía 26 mil estudantes.