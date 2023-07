Bombeiros resgatam mulher que caiu de trilha na Pedra da Gávea

Rio - Uma mulher de 52 anos caiu durante uma trilha na Pedra da Gávea, entre as zonas Sul e Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira (27). Kelly Cristina Faigel caiu de uma parte alta do morro, na região conhecida como Carrasqueira. Ela desmaiou no momento da queda e teve ferimentos leves.



Bombeiros do quartel do Alto da Boa Vista foram acionados às 12h50. Kelly foi socorrida por um helicóptero da corporação e encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Até o momento, não há informações sobre o seu estado de saúde.