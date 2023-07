Outra família vive o mesmo drama

Uma outra família em Duque de Caxias passou pelo mesmo sofrimento. Norton José Silva Fernandes Gomes, de 19 anos, foi encontrado morto na manhã de quarta-feira, perto da comunidade Vai Quem Quer. Ele estava desaparecido desde a sexta-feira passada.

Parentes chegaram a fazer uma campanha nas redes sociais para encontrar o jovem, visto pela última vez na região da Mantiqueira. Na quarta-feira, policiais militares encontraram o corpo de Norton com marcas de tiros e preservaram o local para a perícia.

O caso também está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que atua para esclarecer o contexto e a autoria do crime. O velório e o enterro de Norton José foram marcados para a tarde de hoje, no Cemitério do Caju, na Zona Portuária do Rio.