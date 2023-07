Tiras e MP caçam bicheiro Bello

A Polícia Civil e o Ministério Público fizeram ontem uma operação para prender o bicheiro Bernardo Bello e mais cinco pessoas por envolvimento na morte do advogado Carlos Daniel Dias André. O crime foi em maio do ano passado, em Niterói. Três suspeitos foram presos.

Na Operação Ás de Ouros II, os agentes cumpriram mandados de busca nas zonas Norte e Oeste e apreenderam dinheiro em espécie, pistolas, fuzis e submetralhadoras.

Durante a Operação Ás de Ouros I, foram presos os executores. Segundo as investigações, Bernardo Bello e Allan Diego, seu braço financeiro, ordenaram a morte de Carlos Daniel após o advogado mediar conflito envolvendo empresa do ramo alimentício, cujo desfecho não agradou os chefes do grupo.

Os outros denunciados ajudaram no planejamento do crime e monitoraram a vítima. Bernardo Bello foi casado com Tamara Garcia, filha do bicheiro Waldomiro Paes Garcia, o Maninho, ex-presidente do Salgueiro. Ele comanda o espólio ilegal deixado por Maninho, executado em 2004.