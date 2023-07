Gostaríamos de pedir para a Empresa de Transportes Flores que voltem com a circulação dos ônibus com saída da rodoviária do Lote XV a Nova Iguaçu, passando pelos bairros Parque Amorim, Vale do Ipê, Roseiral, Maringá, Vila Verde e Parque São Vicente. Já tem mais de cinco anos que esse ônibus saiu de circulação e faz muita falta para todos que utilizavam.