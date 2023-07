Trabalho na Freguesia, em Jacarepaguá, há 27 anos e os pontos de ônibus da Rua Tirol, na altura do número 7.780, não têm cobertura ou marquise. Nós, passageiros, ficamos completamente à deriva no sol forte ou na chuva. Venho aqui pedir ajuda para que publiquem e coloquem algo que é tão simples, mas que com certeza vai nos ajudar muito. Agradeço desde já.