Bairros da Zona Norte ficarão sem água devido manutenção neste fim de semana

Rio - Uma manutenção da Águas do Rio deixará alguns bairros da Zona Norte da cidade sem água neste final de semana, nos dias 29 e 30 de julho. Um reparo será realizado devido a um vazamento em uma tubulação que passa por cima do Rio Ramos, no trecho entre as Ruas Darci Vargas e João Araújo, no Complexo da Maré.



Para executar o serviço, está programado que a distribuição de água tratada seja interrompida no início da manhã de sábado (29) e retomada até o final da noite de domingo (30). O processo de normalização do abastecimento ocorre de forma gradativa e a regularização do fornecimento poderá levar até 72h. A concessionária orienta aos moradores a reservarem água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias.



Os bairros afetados são Bonsucesso, Cidade Universitária, Complexo do Alemão, Del Castilho, Engenho da Rainha, Higienópolis, Ilha do Governador, Inhaúma, Manguinhos, Maré, Olaria, Penha, Penha Circular, Ramos e Tomás Coelho.



Neste mesmo período, também será realizada uma intervenção no sistema de bombeamento que abastece a Ilha do Governador. O trabalho será feito na Av. Brigadeiro Trompowsky, próximo à Ponte Velha do Galeão.