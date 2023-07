Homem é preso por furtar materiais de estação ferroviária da SuperVia na Zona Norte

Rio - Um homem foi preso após roubar materiais da concessionária SuperVia, na estação ferroviária da Mangueira, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (28).



Segundo a PM, os agentes do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) realizavam um patrulhamento no local, quando abordaram o rapaz e identificaram o delito.

O homem não teve a identidade revelada e os objetos furtados foram apreendidos pelos policiais.



A ocorrência foi encaminhada à 17ª DP (São Cristóvão).

Em nota, a SuperVia informou que o homem carregava 32 parafusos de fixação de dormentes quando foi abordado pelos agentes do GPFer.