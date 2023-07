PM apreende 114 máquinas caça-níqueis em bingo clandestino na Zona Norte

Rio - Policiais do 6° BPM (Tijuca) apreenderam, nesta quinta-feira (27), 114 máquinas caça-níqueis em um bingo clandestino na Praça da Bandeira, Zona Norte da cidade. Segundo a Polícia Militar (PM), os responsáveis foram presos e 30 apostadores encaminhados para o Juizado Especial Criminal (Jecrim). O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) investiga se existe uma possível ligação entre o local e o contraventor Bernardo Bello.

Com base em informações do Disque-Denúncia, os agentes encontraram o bingo na Rua do Matoso. Na ação, a equipe do 6° BPM identificou e prendeu os dois responsáveis pelo local clandestino. Já os apostadores foram levados para o Jecrim e liberados em seguida.

Os dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram encaminhados para a 18ª DP (Praça da Bandeira), onde ficarão à disposição da Justiça.

Procurado, o MPRJ, responsável por uma ação contra Bernardo Bello , informou que o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) está apurando uma possível ligação do contraventor com o bingo clandestino na Praça da Bandeira. Além disso, o órgão disse que as investigações são sigilosas.

Informações sobre a localização de bingos clandestinos e jogos do bicho podem ser enviadas ao Disque Denúncia, pela Central de Atendimento (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177; WhatsApp (21) 2253-1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini