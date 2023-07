Maior evento esportivo da região agita Paty no final de semana

Os Jogos Esportivos de Paty do Alferes (JESPA) 2023 estão na reta final. Neste final de semana, acontecerão os jogos decisivos da 40ª edição do evento. São 4 equipes disputando, ponto a ponto, o tão sonhado troféu de campeã: Arcozelo, Avelar, Granja Califórnia e Monte Alegre.



E, neste final de semana, mais jogos prometam agitar as animadas torcidas: hoje (28/7) tem vôlei masculino (às 19h, Ginásio Municipal); no sábado (29/7), tem ciclismo (às 9h, Arcozelo); vôlei de areia (às 12h, Avelar) e futsal júnior (às 19h, Ginásio Municipal); e, no domingo (30/7), é a vez do futebol de campo veterano e absoluto e o encerramento do evento (a partir das 12h, Avelar).



A diversidade dos esportes é um dos destaques dos jogos. Ao longo dos 17 dias de evento, são 42 disputas de diferentes categorias de dez modalidades esportivas: futsal, futebol de campo, futevôlei, vôlei, vôlei de areia, basquete, handebol, tênis de mesa, corrida rústica e ciclismo. As competições em busca das medalhas têm lotado o Ginásio Municipal Hugo Côrrea Bernardes, onde acontece a maior parte das competições, com atletas que vão de 07 a 70 anos.



O prefeito Juninho Bernardes ressaltou que tem orgulho de ter retomado, em sua gestão, a realização do JESPA, que é o maior evento esportivo da região: “Fico muito feliz de, junto com meu vice Arlindo Dentista, ter conseguido voltar com o JESPA em nosso governo. Quando assumimos a prefeitura em 2017, havia dois anos que os jogos não eram realizados. Mas nós sabemos da força do esporte e do nosso JESPA em nossa região. Organizamos este evento que envolve cerca de 1.200 atletas em diferentes modalidades, um evento voltado para toda a família. Este é fruto de muito trabalho que temos desenvolvido, pois temos mais de 900 alunos em nossas escolinhas gratuitas. Aumentamos em mais de 300% o número de beneficiados por nossas escolinhas porque acreditamos na força transformadora do esporte. Agradeço a toda a equipe da secretaria de esportes, aos nossos vereadores e a todos que têm nos apoiado e ajudado a realizar esse evento que é tradição em nossa cidade desde 1977”, concluiu.