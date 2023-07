santo do dia

Santa Marta

Santa Marta é uma figura importante na tradição cristã. Ela é mencionada nos Evangelhos do Novo Testamento como uma amiga e seguidora de Jesus Cristo. De acordo com os Evangelhos, Marta, juntamente com sua irmã Maria e seu irmão Lázaro, vivia em Betânia, uma aldeia perto de Jerusalém. Jesus era um visitante frequente em sua casa, e Marta o acolhia com generosidade. Ela é retratada como uma mulher atenciosa, preocupada em cuidar das necessidades práticas de seus convidados, e é venerada como padroeira das donas de casa, cozinheiras e trabalhadores domésticos.