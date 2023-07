Tenho visto agradecimentos à empresa Águas do Rio, então venho pedir que também me ajudem com um problema. Colocaram um registro de forma equivocada no meio da escada, quebrando um degrau, há mais de um mês. Já assumiram o erro, mas até agora ninguém veio consertar. Isso é na Rua Miguel Rangel, em Cascadura. Idosos precisam da escada para poder passar ali.