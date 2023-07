Pix a Bolsonaro: lista inclui bilionário e ex-ministro, diz Coaf

Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostram que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu pagamentos de R$ 5 mil a R$ 20 mil de 19 pessoas e empresas.Entre os nomes que compõem a lista estão os do locutor de rodeios Cuiabano Lima, o do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Admar Gonzaga Neto e do empresário Marcos Ermírio de Moraes, herdeiro do Grupo Votorantim.Conforme o relatório, o ex-mandatário recebeu R$ 17,2 milhões via Pix entre os dias 1° de janeiro e 4 de julho deste ano. O documento indica que as movimentações financeiras aconteceram em "situação atípica e incompatível", e que a maior suspeita é de que o montante foi enviado ao político por conta da campanha de doações realizada para que ele pudesse pagar multas à Justiça.De acordo com o documento ao qual a Folha de S. Paulo teve acesso, o ex-presidente da República recebeu 769 mil transações via Pix no período. O Coaf lista somente o nome dos 20 maiores doadores, sem especificar se as transações foram feitas por Pix ou transferência bancária.Mencionados no relatório, Admar Gonzaga Neto, que já advogou para Bolsonaro, transferiu R$ 5 mil para a conta do ex-mandatário, e o bilionário Marcos Ermírio de Moraes e o locutor de rodeios Cuiabano Lima, amigo do ex-presidente, fizeram uma transferência de R$ 10 mil cada um.