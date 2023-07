Grota oferece aulas gratuitas de música e reforço escolar em Niterói e Itaboraí

Rio - O Espaço Cultural da Grota (ECG), localizado em Niterói e Itaboraí, oferece aulas gratuitas de iniciação musical, percussão popular, violino, contrabaixo, flauta transversal, harpa, teclado, ukulele ou reforço escolar para estudantes de escolas públicas, ou moradores de comunidades carentes com idade mínima de 7 anos.As aulas começam na próxima segunda-feira (31), mas as inscrições permanecerão abertas até 31 de agosto. Em Niterói, as atividades acontecem na sede principal do projeto, na Comunidade da Grota do Surucucu, em São Francisco, e também no Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (Iepic), em São Domingos. Já em Itaboraí, os cursos serão ministrados na Paróquia São Francisco de Assis, no Apollo II.Para se inscrever é necessário preencher o formulário disponível no endereço < bit.ly/cadastroecg> ou no link da bio no Instagram @orquestradagrota. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (21) 97628-4616.O Espaço Cultural da Grota é um projeto social sem fins lucrativos, que promove a inclusão de crianças e jovens por meio do ensino da música há 28 anos. Além da sede principal, na comunidade da Grota do Surucucu, em Niterói, há outros 11 polos distribuídos pelas cidades de Itaboraí, São Gonçalo e Nova Friburgo, atendendo gratuitamente a cerca de mil alunos oriundos de comunidades carentes.O projeto mantém nove grupos musicais em atividade, entre eles, a Orquestra da Grota, composta por músicos profissionais formados pelo ECG, e o Som Doce da Grota, que viajou recentemente a Boston, como convidado para participar do Early Music Festival, o maior festival de música antiga dos EUA.