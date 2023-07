Suspeito de espancar o próprio pai é preso pela Civil na Região Metropolitana

Rio - Policiais da 73ª DP (Neves) prenderam, nesta sexta-feira (28), um homem suspeito de espancar o próprio pai, de 86 anos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Civil, Geraldo Tavares Vieira ficou mais de um mês internado, em decorrência das graves lesões, e morreu no dia 11 de julho.



De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 27 de maio, no bairro Covanca. A polícia, ainda, informou que Marcos Ribeiro Vieira estava embriagado quando chegou em casa e viu o portão trancado. Com raiva, agrediu o pai com diversos socos no rosto. O neto da vítima e pedestres que passavam pelo local socorreram o idoso ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).

Ao Meia Hora, o delegado Geraldo Assed, titular da 73ª DP, comentou sobre o caso. "[Marcos] chegou em casa alterado e viu o portão fechado. Quando o [Geraldo] foi abrir, ele espancou violentamente o pai. No outro dia, o idoso passou mal, foi hospitalizado e faleceu um mês depois", disse o delegado.

A prisão foi realizada após a 4° Vara Criminal de São Gonçalo decretar um mandado de prisão temporária contra o filho de Geraldo Vieira. O autor foi encontrado e detido em casa, mesmo local onde aconteceu o crime.



Marcos Ribeiro foi levado à 73ª DP (Neves) e ficará à disposição da Justiça.