Maternidade Carmela Dutra ganha novas instalações de UTI neonatal

Rio - Novas instalações da UTI neonatal do Hospital Maternidade Carmela Dutra, no Lins de Vasconcelos, foram entregues pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) neste sábado (29). O setor possui 14 leitos para recém-nascidos de alto risco, com uma média de 300 internações por ano. A maternidade também passou por outras reformas de melhorias, para dar mais acolhimento e qualidade ao atendimento dos pacientes.



"A Carmela Dutra é uma das maternidades que mais atende hoje no município do Rio, e a UTI Neonatal é uma ferramenta que salva vidas. Essa reforma é algo que nós já aguardávamos há muito tempo. É uma realização incrível estar entregando ela hoje. Cada avanço na saúde significa muito. A estrutura física também influencia no processo de trabalho e nos resultados, proporcionando mais segurança e conforto para pacientes e profissionais." , ressalta o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz.



Entre as melhorias feiras estão a do telhado da UTI, que foi refeito, passou por reparos com troca da manta de impermeabilização. Além disso, os armários, que estavam danificados, foram todos substituídos e o setor ganhou nova pintura e ambientação para deixar um ambiente mais acolhedor para as mamães e os bebês internados.



O setor de acolhimento e classificação de risco também passou por pintura e ambientação no padrão do Programa Cegonha Carioca. A sala de reunião em que as futuras mamães são acolhidas e orientadas durante a visita da cegonha, quando vão conhecer a maternidade onde terão seus bebês foi totalmente reformada e recebeu novo mobiliário. As famílias recebem dos profissionais informações importantes no local sobre a hora do parto e para saber o momento certo de ir para a maternidade.



Novos computadores para prontuários eletrônicos



A maternidade também recebeu novos computadores para a implantação do prontuário eletrônico, ferramenta que pode ser usada na comunicação de informações entre as unidades de saúde. A expectativa da SMS é que 100% das maternidades tenha acesso ao prontuário eletrônico, completando toda a rede hospitalar e de Atenção Primária do município do Rio de Janeiro.



Diretora-geral do Hospital Maternidade Carmela Dutra, Silvia Veiga comemorou as melhorias na unidade. "A conquista é de todos nós, que vivemos a Carmela Dutra 24 horas por dia. A maternidade Carmela Dutra tem uma importância e uma tradição enorme para a região do Lins e toda a cidade do Rio de Janeiro.", disse.



Inaugurado em 1949, o Hospital Maternidade Carmela Dutra é uma das unidades materno-infantis mais importantes da rede municipal, referência para gestações e partos de alto risco, com 3.460 nascimentos em 2022.



Novos equipamentos para as maternidades da rede municipal



As maternidades e a casa de parto da rede municipal receberam este mês novos equipamentos para monitoramento dos bebês ainda no útero materno. Ao todo, foram adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde 220 detectores fetais (sonares doppler) e 55 aparelhos de cardiotocografia, para ouvir os batimentos cardíacos do feto.