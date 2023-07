Prefeitura de Meriti reforça compromisso com a educação e inaugura Complexo Educacional da Vila São João

Com capacidade para atender cerca de 1.500 alunos, a Prefeitura de São João de Meriti inaugurou o Complexo Educacional da Vila São João, maior escola pública já construída na cidade e a 6º escola inaugurada nesta gestão. A estrutura é dividida em térreo, três pavimentos com cobertura, ginásio poliesportivo, rampas e banheiros com acessibilidade.



Aniversariante do dia, o prefeito Dr. João parabenizou a união de forças para que mais uma promessa de campanha fosse cumprida. “Nós estamos entregando não só uma nova escola e abrindo mais vagas para nossos alunos, mas também estamos concluindo uma obra que estava abandonada pelo governo anterior. Seguiremos investindo e trabalhando incansavelmente pelas crianças e jovens, que são o futuro da nossa cidade”.



A secretária de Educação, Cultura e Turismo Ana Paula Gomes falou da dedicação do prefeito da cidade ao projeto: “Hoje sou só agradecimento, pois sabemos da dificuldade que foi construir esse lugar. Quando ninguém acreditou que ficaria pronto, Dr. João insistiu e hoje podemos celebrar essa vitória”.



A escola vai atender estudantes do Pré II (5 anos) ao Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). Com quase três mil metros², é a unidade com maior número de salas de aula da rede municipal.

O deputado estadual Valdecy da Saúde parabenizou o governo e também a todos os envolvidos: “Essa realização não se limita apenas à Secretaria Municipal de Educação, mas sim a todas as outras secretarias. Esse trabalho conjunto é o que tem permitido a entrega de tantos equipamentos públicos”.



As vagas na rede municipal de ensino do município foram ampliadas, saíram de 22 mil (no início de 2017) para 35 mil estudantes atualmente. “Estamos prontos para receber os alunos que, na próxima quarta-feira, dia 2 de agosto, estarão aqui”, afirmou a diretora Sônia Regina.

As matrículas estão abertas e as aulas vão começar logo após o recesso escolar. Interessados podem fazer a inscrição no site matricula.educameriti.net.

O evento contou também com a presença do deputado federal Bebeto da Veggi, de vereadores, da maioria do secretariado e da população da Vila São João.