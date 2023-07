Pedágio da Arteris Fluminense tem nova tarifa de pedágio a partir de sexta-feira

Rio - As cinco praças de pedágio da BR-101 RJ/Norte no trecho sob concessão da Arteris Fluminense, entre a divisa dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, em Campos dos Goytacazes e Niterói, terão suas tarifas reajustadas a partir da 00h da próxima sexta-feira (4). A nova tarifa básica de pedágio passa de R$ 6,60 para R$ 6,90. O aumento cumpre a Deliberação nº 232/2023 publicada no Diário Oficial da União da última quarta-feira (26).



O reajuste, que tem como data-base de 2 de fevereiro, data de aniversário da cobrança de pedágio na rodovia, corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período. A publicação atualiza a Tarifa Básica de Pedágio nas praças de pedágio P1 e P2, em Campos dos Goytacazes/RJ; P3, em Casimiro de Abreu; P4, em Rio Bonito/RJ; e P5, em São Gonçalo/RJ.

O trecho que liga Niterói à Campos recebe em média 80 mil veículos por dia, sendo 20% veículos comerciais, e atende 8,5 milhões de habitantes. O trajeto impacta 13 municípios do Rio de Janeiro, responsáveis por 17% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. A maior movimentação é registrada na Avenida do Contorno, em Niterói, com cerca de 100 mil veículos. Na região de Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé, o volume diário médio de tráfego é de 15 mil veículos. No trecho próximo à divisa com o Estado do Espírito Santo, o volume diário médio de tráfego é de seis mil veículos.

Redução no pedágio da Via Lagos

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) aprovou, na terça-feira (25), a redução do preço do pedágio da Via Lagos. Os conselheiros da Agetransp aprovaram a decisão por unanimidade.



O valor da redução é de R$ 0,10 e entra em vigor na próxima terça-feira (1º). Durante a semana, a tarifa passará de R$ 17,30 para R$ 17,20. Já nos fins de semana e feriados nacionais, passará de R$ 28,80 para R$ 28,70.

"Esta pauta demandou um estudo técnico aprofundado, com participação de diversos setores da agência. Para detectar a deflação do período e inserir na análise do processo de reajuste tarifário previsto em contrato. Assunto de grande relevância para os motoristas do Estado do Rio de Janeiro esta redução do preço do pedágio da Via Lagos. Até então, sempre havia aumento do valor do pedágio. E pela primeira vez está acontecendo uma redução", disse o conselheiro da Agetransp, Adolfo Konder, em sua primeira medida como relator da matéria.



A CCR ViaLagos é responsável pela administração dos 57km da Rodovia dos Lagos, principal ligação do Rio de Janeiro com os municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação de Búzios, na Região dos Lagos. O Grupo CCR assumiu as operações da Rodovia dos Lagos em dezembro de 1996, com contrato de concessão de 25 anos, que foi estendido por mais 15 anos.

De acordo com dados da Agetransp, trafegam em média 19 mil veículos por dia pela RJ-124 – sem contar os momentos de alta do verão e férias, com os números de tráfego quase triplicados.