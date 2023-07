Que o Méier está perigosíssimo, todos sabem. Mas na esquina entre as ruas Silva Rabêlo e Amaro Cavalcanti tem assalto todo dia, e não aparece policiamento algum. Todo mundo que anda na região já sabe como o ponto é violento: virou a reputação, mas as autoridades não falam ou fazem nada. A população só quer paz, e não aguenta mais viver com tanto medo.