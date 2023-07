'Feijão' é prato cheio para PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na sexta-feira, um dos homens de confiança e segurança do bicheiro Rogério de Andrade, durante uma blitz na Rodovia Washington Luiz, a BR-040, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Jeferson Tepedino Carvalho, o Feijão, de 34 anos, estava foragido e foi denunciado pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) na Operação Calígula, como integrante de uma quadrilha que explora o domínio territorial e os jogos de azar, comandada pelo contraventor e seu filho, Gustavo de Andrade.

Segundo a PRF, por volta das 20h, o Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 1ª Delegacia do Rio fazia uma blitz na altura do pedágio de Xerém, na pista sentido Petrópolis, quando desconfiaram de um veículo e fizeram a abordagem ao motorista, que obedeceu à ordem de parada. O homem não estava com os documentos originais, mas os policiais descobriram que se tratava de Jeferson e que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 25ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça (TJRJ), em maio de 2022, pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Os agentes descobriram que Feijão era investigado pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ, por ser gestor de casas de jogos de azar e atuar como segurança de Andrade, e ele foi encaminhado para a 60ª DP (Campos Elísios), onde a ocorrência foi registrada.

Segundo a denúncia, Jeferson além de atuar na expansão e controle territorial na exploração de jogos ilícitos e na arrecadação e lavagem de dinheiro, também era responsável por oferecer vantagens indevidas à policiais militares e civis para impedirem ou atrasarem ações que afetassem as atividades ilícitas do grupo.