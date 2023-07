'Ele foi um herói', diz amiga de homem que morreu ao tentar salvar família de incêndio

Rio - "Antes de morrer ele cumpriu a missão de ser um herói para sua família". O relato é de uma amiga do fisiculturista Hugo Sérgio, de 30 anos, que morreu, na madrugada deste sábado (29), após tentar salvar a família, num incêndio que atingiu seu apartamento no Anil, Zona Oeste do Rio.

Ao Meia Hora, a amiga do atleta, que preferiu não ser identificar, revelou que, após resgatar a filha, de 6 anos, e a mulher, Larissa Silveira, Hugo não conseguiu abrir a porta para sair do apartamento. "Ele salvou a família e ainda voltou para pegar o cachorro. Mas quando foi abrir a porta, não conseguiu e tentou sair pela janela", contou a amiga.

A mulher ainda lembrou que falou com Hugo horas antes do incêndio. "Conversei com ele ontem (sexta-feira) à noite. Falamos sobre um campeonato de fisiculturismo que ele ia participar em dezembro. Era uma pessoa de bom coração, excelente profissional, bom pai e bom marido", relatou.

Ainda segundo a amiga, a filha da vítima está entubada e com 70% do corpo queimado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra a Tijuca, onde onde foi levada pelo Corpo de Bombeiros.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a direção da Lourenço Jorge confirmou que o estado de saúde da menina é grave. Ainda de acordo com a SMS, Larissa Silveira deu entrada na unidade, mas recusou atendimento.

Amigos estão se mobilizando para ajudar a família. "[Larissa] Está bem dentro das possibilidades. Perderam tudo. Estamos tentando ajudar arrecadando dinheiro. Mas [Larissa] não tem cabeça para administrar no momento", detalhou a amiga de Hugo.

O fisiculturista morreu em um incêndio que atingiu seu apartamento na Zona Oeste Reprodução

Nas redes sociais, pessoas consternadas com o episódio decidiram fazer uma vaquinha para amenizar os prejuízos materiais. Mais de R$ 7 mil em doações já foram acumulados.

Além de fisiculturista, Hugo era professor da Academia Caribe na Gardênia Azul, também na Zona Oeste. "Todos estamos de luto pela tragédia. Lembramos pela sua dedicação e alegria", escreveu o responsável pela rede social da academia.

Hugo Sérgio será sepultado neste domingo (30) no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte, às 13h.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Raphael Perucci