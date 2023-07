Expo Favela Innovation faz sucesso com muito empreendedorismo e diversão

Rio – A Expo Favela Innovation Rio 2023, maior feira que conecta favela e asfalto do mundo, chega ao seu segundo dia, neste domingo (30), na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. O primeiro dia do evento contou com mais de 230 exposições de empreendedores e mais de nove mil visitantes.Neste sábado, durante a abertura do evento, o CEO da Favela Holding e idealizador da Expo Favela Innovation, Celso Athayde, celebrou a primeira vez que a feira acontece na Cidade Maravilhosa."Foi um marco muito importante em trazer a Expo Favela Innovation para o Rio de Janeiro. Foi aqui onde o termo 'favela' nasceu e quem veio a Cidade das Artes viu o pico mais alto da diversidade e inovação pelo empreendedorismo", comemorouOs ingressos ainda estão à venda, na plataforma virtual do evento , para domingo e segunda-feira, com valor de R$ 15 para "favela", sendo R$ 7,50 a meia entrada, e R$ 30 para o "asfalto", com a meia entrada custando R$ 15. A única diferença no valor é a maneira como o visitante se reconhece como favela ou asfalto. Menores de 14 anos e maiores de 65 anos não pagam.Dia 30 de julho – domingo